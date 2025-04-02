Великая небесная стена (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

За безопасными стенами, где дети воспитываются роботами, царит спокойная жизнь. Во многих отношениях это место похоже на кусочек рая. Внешний мир — это адский пейзаж, который населён причудливыми и сильными существами. Мару и Кируко путешествуют по тому, что когда-то было Токио, в поисках «рая».

