Великая книга природы. Серия 21
Wink
Детям
Великая книга природы
1-й сезон
21-я серия

Великая книга природы (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

2000, The Great Book of Nature
Мультсериалы6+

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Сюжет

Умный медведь рассказывает поучительные истории большой аудитории зверюшек. В конце каждой серии зрителям предлагаются вопросы и советы, которые учат ребят понимать поведение зверей и птиц.

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