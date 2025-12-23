Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2020) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
«Эпизодически правдивая история» о восхождении и ранних годах правления Екатерины II. «Великая» — сериал от сценариста «Фаворитки» Тони МакНамары, с Эль Фаннинг в главной роли.
Действие разворачивается в XVIII веке. Дочь князя Ангальт-Цербстского София Августа Фредерика приезжает в Россию из Германии, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Наивная девушка, нареченная Екатериной, сперва восторгается супругом, но вскоре понимает, что он отнюдь не «прекрасный принц». Петр тираничен, развращен, и будущее России явно интересует его меньше, чем вечеринки и эксцентричные забавы. Екатерина, напротив, чувствует в себе силы возглавить и изменить к лучшему огромную страну.
Хотите узнать, как она станет «Великой»?
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр