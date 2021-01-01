Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Великая (2020). Сезон 2. Серия 9
Великая (2020)
2-й сезон
9-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+

О сериале

Наступает время родов, и придворные становятся свидетелями появления на свет маленького Павла. Из Франции возвращается Джорджина, которая клянется в верности Екатерине, а Мариаль ищет себе жениха, чтобы предотвратить восхождение на трон молодого кузена. Елизавета похищает малыша Павла и укрывается с ним в загородном доме, вызывая панику у Екатерины и Петра, которые отправляются на ее поиски.

Кто же первым узнает о трагедии, которая случилась с матерью императрицы? Включайте 9 серию сериала «Великая» — смотреть онлайн в хорошем качестве все серии 2 сезона можно на Wink!

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

