Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

О сериале
Наступает время родов, и придворные становятся свидетелями появления на свет маленького Павла. Из Франции возвращается Джорджина, которая клянется в верности Екатерине, а Мариаль ищет себе жениха, чтобы предотвратить восхождение на трон молодого кузена. Елизавета похищает малыша Павла и укрывается с ним в загородном доме, вызывая панику у Екатерины и Петра, которые отправляются на ее поиски.
Кто же первым узнает о трагедии, которая случилась с матерью императрицы? Включайте 9 серию сериала «Великая» — смотреть онлайн в хорошем качестве все серии 2 сезона можно на Wink!
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
