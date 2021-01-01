Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Наступает время родов, и придворные становятся свидетелями появления на свет маленького Павла. Из Франции возвращается Джорджина, которая клянется в верности Екатерине, а Мариаль ищет себе жениха, чтобы предотвратить восхождение на трон молодого кузена. Елизавета похищает малыша Павла и укрывается с ним в загородном доме, вызывая панику у Екатерины и Петра, которые отправляются на ее поиски.



