Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Мария и Елизавета считают, что мать Екатерины следует отправить обратно домой. Между тем Иоганна не теряет времени: сначала гостья пытается соблазнить Петра, а потом — хитростью убедить дочь передать власть императору. Становится известно, что императрица родит через неделю, и дворяне делают ставки: выживет она или умрет.



Хотите увидеть, с кем Петр завел интрижку? Восьмая серия подарит шокирующий сюжетный поворот, так что продолжайте смотреть: «Великая», 2 сезон в хорошем качестве доступен в онлайн-кинотеатре Wink!



Сериал Великая (2020) 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.