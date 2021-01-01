Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Великая (2020). Сезон 2. Серия 8
7.62021, The Great
Комедия, Драма18+

О сериале

Мария и Елизавета считают, что мать Екатерины следует отправить обратно домой. Между тем Иоганна не теряет времени: сначала гостья пытается соблазнить Петра, а потом — хитростью убедить дочь передать власть императору. Становится известно, что императрица родит через неделю, и дворяне делают ставки: выживет она или умрет.

Страна
Австралия, Великобритания
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

