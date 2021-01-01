WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон8-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Драма18+
Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Мария и Елизавета считают, что мать Екатерины следует отправить обратно домой. Между тем Иоганна не теряет времени: сначала гостья пытается соблазнить Петра, а потом — хитростью убедить дочь передать власть императору. Становится известно, что императрица родит через неделю, и дворяне делают ставки: выживет она или умрет.
Хотите увидеть, с кем Петр завел интрижку? Восьмая серия подарит шокирующий сюжетный поворот, так что продолжайте смотреть: «Великая», 2 сезон в хорошем качестве доступен в онлайн-кинотеатре Wink!
Сериал Великая (2020) 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр