Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Желая прославить Россию за счет научных достижений, императрица организует международный конкурс изобретений. Между тем во дворец прибывает Иоганна, мать Екатерины, которая не одобряет обращение дворян с дочерью. Петр отказывается от престола: теперь он стремится к счастью в личной жизни и не оставляет попытки удивить императрицу.



