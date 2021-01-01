Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Великая (2020). Сезон 2. Серия 7
Великая (2020)
2-й сезон
7-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+

О сериале

Желая прославить Россию за счет научных достижений, императрица организует международный конкурс изобретений. Между тем во дворец прибывает Иоганна, мать Екатерины, которая не одобряет обращение дворян с дочерью. Петр отказывается от престола: теперь он стремится к счастью в личной жизни и не оставляет попытки удивить императрицу.

Чтобы узнать, какое изобретение победит в турнире, продолжайте смотреть сериал «Великая» онлайн — 2 сезон, 7 серия в хорошем качестве уже сейчас доступна на нашем видеосервисе Wink!

Великобритания, Австралия
Комедия, Исторический, Драма
Full HD
54 мин / 00:54

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

