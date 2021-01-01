WinkСериалыВеликая (2020)2-й сезон5-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Убийство турецкого посла ставит под угрозу репутацию императрицы, и генерал предлагает первыми совершить нападение. Дворец охвачен хаосом из-за неожиданного появления крокодила, который нападает на Елизавету. Суеверия и интриги достигают пика, когда архиепископ начинает манипулировать ситуацией, требуя религиозных изменений.
Решится ли Екатерина снова провести ночь с Петром? Пятая серия не оставит вас равнодушными: включайте 2 сезон комедии «Великая» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на Wink!
Сериал Великая (2020) 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаАвстралия, Великобритания
ЖанрКомедия, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- ММРежиссёр
Мэттью
Мур
- БРежиссёр
Берт
- БЭРежиссёр
Берти
Эллвуд
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Николас
Холт
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Гвилим
Ли
- Актёр
Луи
Хайнс
- АГАктёр
Адам
Годли
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ББАктриса
Белинда
Бромилов
- БГАктёр
Байо
Гбадамоси
- ФКАктриса
Флоренс
Кит-Роач
- ММСценарист
Мэттью
Мур
- Продюсер
Эль
Фаннинг
- ПМХудожник
Педро
Мора
- БСМонтажёр
Билли
Снеддон
- НГМонтажёр
Николас
Гэстер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр