Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Императрица Екатерина тщательно выстраивает стратегию, чтобы завоевать поддержку османов, и приглашает их посла для разговоров о перемирии. Петр, радуясь предстоящему отцовству, устраивает шумную вечеринку — теперь Екатерине предстоит соперничать с супругом за внимание гостей.



