Великая (2020). Сезон 2. Серия 4
Сериалы
Великая (2020)
2-й сезон
4-я серия
7.62021, The Great
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Великая (2020) (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Императрица Екатерина тщательно выстраивает стратегию, чтобы завоевать поддержку османов, и приглашает их посла для разговоров о перемирии. Петр, радуясь предстоящему отцовству, устраивает шумную вечеринку — теперь Екатерине предстоит соперничать с супругом за внимание гостей.

Страна
Великобритания, Австралия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.2 IMDb

