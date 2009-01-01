Wink
Детям
Величайшие явления природы
1-й сезон
1-я серия

Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2009, Nature's Great Events
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда в Арктике начинает пригревать весеннее солнце, миллионы квадратных километров льда тают под его лучами. Для белых медведей это самый трудный период в году...

Сериал Величайшие явления природы 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Величайшие явления природы»