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Величайшие явления природы
1-й сезон
4-я серия

Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2009, Nature's Great Events
Документальные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Каждый год миллионы сардин устремляются к побережью Южной Африки, а вслед за ними сюда прибывает и крупнейшая на планете армия хищников...

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Величайшие явления природы»

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