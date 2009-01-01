Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2009, Nature's Great Events
Документальный0+
О сериале
На западное побережье Северной Америки каждую весну возвращаются домой одни из самых великих путешественников на Земле. Свыше полумиллиарда особей тихоокеанского лосося отправляются в путь длиной в пять тысяч километров, возвращаясь на нерест в реки, где они когда-то родились.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.9 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Бассетт
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- ДСАктёр
Джо
Стивенс
- ШМАктёр
Шэйн
Мур
- ТФАктёр
Том
Фитц
- МХАктёр
Майк
Холдинг
- ДНАктёр
Дидье
Нуаре
- ОНАктёр
Оуэн
Ньюман
- ДРАктёр
Дэвид
Райхерт
- МДАктёр
Мартин
Дорн
- ПБАктёр
Питер
Бассетт
- ДТСценарист
Джефф
Тернер
- КБПродюсер
Карен
Басс
- БЛПродюсер
Брайан
Лейт
- ДСПродюсер
Джо
Стивенс
- СУПродюсер
Сьюзэн
Уинслоу
- ТКМонтажёр
Тим
Куп
- ДМОператор
Джастин
Магвайр
- УСОператор
Уорвик
Слосс
- МКОператор
Мартин
Колбек
- ТФОператор
Том
Фитц
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери