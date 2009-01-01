Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

На западное побережье Северной Америки каждую весну возвращаются домой одни из самых великих путешественников на Земле. Свыше полумиллиарда особей тихоокеанского лосося отправляются в путь длиной в пять тысяч километров, возвращаясь на нерест в реки, где они когда-то родились.

