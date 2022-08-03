Величайшие явления природы (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Моря у тихоокеанского побережья Северной Америки создают великолепные условия для обитания живых существ. Источником жизни здесь служит планктон, являющийся пищей для бесчисленных стай рыб, которые в свою очередь также являются пищей для других животных на этом Большом пиру.

