Вегетарианская кухня с Джейми Оливером. Серия 2
Вегетарианская кухня с Джейми Оливером
1-й сезон
2-я серия

Вегетарианская кухня с Джейми Оливером (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Jamie's Ultimate Veg
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Маэстро кулинарии Джейми Оливер открывает новые грани своего таланта и делится рецептами вегетарианских блюд, вдохновленных традициями разных народов. Программа полезна и тем, кто только планирует отказаться от мяса, и опытным вегетарианцам, и просто желающим разнообразить свой рацион.

Страна
Великобритания
Жанр
ТВ-шоу
Время
45 мин / 00:45

