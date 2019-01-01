Вегетарианская кухня с Джейми Оливером (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Маэстро кулинарии Джейми Оливер открывает новые грани своего таланта и делится рецептами вегетарианских блюд, вдохновленных традициями разных народов. Программа полезна и тем, кто только планирует отказаться от мяса, и опытным вегетарианцам, и просто желающим разнообразить свой рацион.



Сериал Вегетарианская кухня с Джейми Оливером 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.