Wink
Сериалы
Вегас
1-й сезон
3-я серия

Вегас (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Vegas
Боевик, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Основано на реальных событиях. Ковбой по имени Ральф Лэмб, в 1960-м году стал главным шерифом Лас-Вегаса и прослужил на этом посту 18 лет. При Лэмбе был сформирован полицейский департамент города. Он противостоял мафии, мото-банде «Ангелы ада» и прославился тем, что ни разу ни в кого не выстрелил.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вегас»