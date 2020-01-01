Ведущие отрасли хозяйства США
Wink
Детям
10 класс. География
Северная Америка
Ведущие отрасли хозяйства США

10 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

6.92020, Ведущие отрасли хозяйства США
Образовательные0+

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Сюжет

Видеоурок по теме «Ведущие отрасли хозяйства США» необходим тем, кто хочет получить подробную информацию о главной экономике мира – США. В уроке подробно рассказано о долларе США, в частности, каким образом американская валюта связана с мировой экономикой. Сведения об особенностях ведущих отраслей хозяйства США являются основополагающими для понимания других уроков.

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