10 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

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Видеоурок по теме «Ведущие отрасли хозяйства США» необходим тем, кто хочет получить подробную информацию о главной экономике мира – США. В уроке подробно рассказано о долларе США, в частности, каким образом американская валюта связана с мировой экономикой. Сведения об особенностях ведущих о�траслей хозяйства США являются основополагающими для понимания других уроков.



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