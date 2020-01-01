Ведущие отрасли хозяйства США и Канады
Wink
Детям
10 класс. География
Северная Америка
Ведущие отрасли хозяйства США и Канады

10 класс. География (сериал, 2020) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн

6.92020, Ведущие отрасли хозяйства США и Канады
Образовательные0+

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Сюжет

Тема урока: Ведущие отрасли хозяйства США и Канады. Цель урока познакомиться с ведущими отраслями хозяйства и узнать особенности агропромышленного комплекса и транспортной системы США и Канады.

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