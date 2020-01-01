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Ведьмак. Разбор (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.02020, Ведьмак, часть 1: Первоисточник, матчасть, негры и юмор
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов! Дмитрий «Гоблин» Пучков в компании историка и киномана Клима Жукова разбирает сериал «Ведьмак». Вы узнаете, в чем секрет успеха новой экранизации книг Анджея Сапковского, почему ее критикуют фанаты писателя и обожают неофиты.
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