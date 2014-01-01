Вечность. Сезон 1. Серия 3
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Вечность (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.62014, Forever
Фантастика, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Генри Морган ― судмедэксперт полиции Нью-Йорка, чьи уникальные знания помогают в самых запутанных расследованиях. Он изучил смерть вдоль и поперек, но так и не смог разгадать главную загадку собственной жизни. Почему самому Генри никак не удается отойти в мир иной уже более 200 лет?

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вечность»

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