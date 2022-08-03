WinkДетямВечеринка животных1-й сезон2-я серия
Вечеринка животных (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
6.92016, Animal Party
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Присоединяйтесь к обезьяне по имени Эм-Джей и его потрясающей Бабушке, которая открывает ему глаза на окружающую их дикую природу и животный мир. На своем планшете она показывает видео с природой, в то время как Эм-Джей засыпает ее своими любопытными и забавными вопросами, заставляя ее смеяться.