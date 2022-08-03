WinkСериалы1000 Секретов Развития Силы1-й сезонВдохновись этим если твой iq меньше 150 - Почему отличники неудачники по жизни и как стать успешным
1000 Секретов Развития Силы (сериал, 2021) сезон 1 серия 133 смотреть онлайн
6.62021, Вдохновись этим если твой iq меньше 150 - Почему отличники неудачники по жизни и как стать успешным
Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мечтаешь заниматься любимым делом, но не можешь его найти - Добро пожаловать ! Не хватает жизненной энергии ? - Зарядись здесь ! Низкая самооценка - Узнай, как стать увереннее в себе ! Хочешь развить внутреннюю силу ? - Тебе сюда А также другие знания по саморазвитию, личностному росту, здоровому образу жизни и ВСЕМУ, что поможет тебе достигнуть успеха и счастья в жизни. Доступным и понятным языком, на волне позитива я буду рассказывать в режиме видеоблога обо всем, что поможет тебе стать лучше и сильнее ! И все это в коротких видео, в течение которых ты получишь четкие рекомендации ЧТО и КАК делать, которые быстро помогут тебе получить нужный результат.