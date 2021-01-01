Flynutrition (сериал, 2021) сезон 1 серия 15146 смотреть онлайн

WinkСериалыFlynutrition1-й сезон15146-я серия
2021, Важнейшее соотношение Омега 3 и Омега 6 для здоровья человека. Скумбрия с дымом.
Эта серия пока недоступна
О сериале
В этом блоге Денис Семенихин рассказывает о том, как нужно питаться для создания оптимальной физической формы. Вся информация о компонентах пищи, таких как белки, углеводы, жиры, вода, витамины, минералы, клетчатка и др, и их правильных пропорциях содержится в этом блоге
