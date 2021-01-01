Ватрушка с творогом,два способа приготовления.
Wink
Детям
Выпечка и кулинария
1-й сезон
434-я серия

Выпечка и кулинария (сериал, 2021) сезон 1 серия 434 смотреть онлайн

7.62021, Ватрушка с творогом,два способа приготовления.
Блоги12+

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Сюжет

Канал о домашней выпечке,о несложных рецептах в видео-уроках,а так же мастер классы от профессионала .На моeм канале Вы найдeте простые, сложные рецепты домашней выпечки,а так же рецепты выпечки по ГОСТу.

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