Ваша Бриташа в Америке (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2008, Little Britain USA
Комедия18+
О сериале
Легендарное комедийное шоу, полное едкого, чисто британского юмора, осваивает новые территории. На этот раз создатели решили высмеять особенности жизни и поведения жителей США. По сюжету, пара британских туристов отправляется на каникулы в Америку, что, разумеется, становится катализатором для несметного количество неловких ситуаций.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Патрик Джэнн
- Режиссёр
Дэвид
Швиммер
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ТБАктёр
Том
Бэйкер
- БДАктёр
Бретт
Джентиле
- ДМАктриса
Давиния
МакФэдден
- ПМАктриса
Пегги
Майли
- БГАктёр
Брэд
Грюнберг
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ЛСАктриса
Лорна
Скотт
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- МЛСценарист
Мэтт
Лукас
- ДУСценарист
Дэвид
Уоллиамс
- ЛБПродюсер
Ларри
Брэзнер
- МППродюсер
Майкл
Патрик Джэнн
- СЛПродюсер
Стефани
Лэйн
- ДРХудожница
Джейн
Рум
- ДКОператор
Джо
Кесслер
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд