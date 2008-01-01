Ваша Бриташа в Америке (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Легендарное комедийное шоу, полное едкого, чисто британского юмора, осваивает новые территории. На этот раз создатели решили высмеять особенности жизни и поведения жителей США. По сюжету, пара британских туристов отправляется на каникулы в Америку, что, разумеется, становится катализатором для несметного количество неловких ситуаций.



