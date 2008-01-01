Ваша Бриташа в Америке. Серия 2
Wink
Сериалы
Ваша Бриташа в Америке
1-й сезон
2-я серия

Ваша Бриташа в Америке (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2008, Little Britain USA
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Легендарное комедийное шоу, полное едкого, чисто британского юмора, осваивает новые территории. На этот раз создатели решили высмеять особенности жизни и поведения жителей США. По сюжету, пара британских туристов отправляется на каникулы в Америку, что, разумеется, становится катализатором для несметного количество неловких ситуаций.

Сериал Ваша Бриташа в Америке 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша Бриташа в Америке»

Всё