6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

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Тема видеоурока ; «Варварские королевства Галии и Италии». Рассматриваются междоусобицы, приведшие к захвату Рима вандалами в 455 г. и повлекшие многократную смену власти вплоть до Пиппина Геристальского. Именно ему предстоит объединить все три королевства.



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