Варварские королевства Галлии и Италии
Wink
Детям
6 класс. Всеобщая история
Западная Европа IV-VIII вв.
Варварские королевства Галлии и Италии

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.32011, Варварские королевства Галлии и Италии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

Тема видеоурока ; «Варварские королевства Галии и Италии». Рассматриваются междоусобицы, приведшие к захвату Рима вандалами в 455 г. и повлекшие многократную смену власти вплоть до Пиппина Геристальского. Именно ему предстоит объединить все три королевства.

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