Ванпанчмен (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Парень по имени Сайтама живёт в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен и к тому же силен настолько, что с одного удара аннигилирует всё, что представляет опасность для человечества. Он ищет себя в этой жизни, попутно раздавая подзатыльники монстрам и злодеям.

