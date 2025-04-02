Ванпанчмен (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВанпанчмен1-й сезон1-я серия
2015, Ванпанчмен. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Боевик12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Парень по имени Сайтама живёт в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен и к тому же силен настолько, что с одного удара аннигилирует всё, что представляет опасность для человечества. Он ищет себя в этой жизни, попутно раздавая подзатыльники монстрам и злодеям.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ЁХРежиссёр
Ёсукэ
Хатта
- СНРежиссёр
Синго
Нацумэ
- МФАктёр
Макото
Фурукава
- ЁУАктёр
Ёдзи
Уэда
- ХГАктёр
Хироки
Гото
- СЯАктёр
Сёта
Ямамото
- ЁХАктёр
Ёсиаки
Хасэгава
- КСАктриса
Канами
Сато
- КЮАктриса
Каэдэ
Юаса
- КИАктёр
Каито
Исикава
- СХАктриса
Синъя
Хамадзоэ
- ТССценарист
Томохиро
Судзуки
- OСценарист
ONE
- ЮМСценарист
Юсукэ
Мурата
- ЮМХудожница
Юкико
Маруяма
- СИХудожник
Сигэми
Икэда
- ММКомпозитор
Макото
Миядзаки