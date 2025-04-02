Ванпанчмен. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Ванпанчмен
1-й сезон
1-я серия

Ванпанчмен (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Ванпанчмен. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Боевик12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Парень по имени Сайтама живёт в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен и к тому же силен настолько, что с одного удара аннигилирует всё, что представляет опасность для человечества. Он ищет себя в этой жизни, попутно раздавая подзатыльники монстрам и злодеям.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb