11 класс. Обществознание
Человек и экономика
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

С помощью этого видеоурока вы сможете самостоятельно изучить тему Валютный курс. Как известно, международная торговля отличается от национальной тем, что в ней используются разные валюты. Для того чтобы сделать возможным процесс международной торговли, эти валюты необходимо обменивать друг на друга. Чтобы обмен происходил рационально, был введен термин валютный курс. Что это и для чего его используют, мы и разберем на этом занятии.

