WinkСериалыДоктор Демченко1-й сезонВальгусная деформация большого пальца | Доктор Демченко
Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн
7.72021, Вальгусная деформация большого пальца | До�ктор Демченко
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Сюжет
Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Ман�уальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"
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