UFC 238 (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2019, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Два титульных боя пройдут в Чикаго: за звание чемпиона в легчайшем весе будут бороться действующий чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и возглавляющий список лучших бойцов UFC в легчайшем весе Марлон Мораес. За титул чемпионки в женском наилегчайшем весе сразятся Валентина Шевченко и Дж�ессика Ай.
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