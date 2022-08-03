В заложниках (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В заложниках. Сезон 1. Серия 6
2017, Gidseltagningen
Триллер, Драма18+

О сериале

Действие сериала разворачивается в Копенгагене в 2016 году. Ранним октябрьским утром вагон метро с 15 пассажирами захватывает группа вооружeнных террористов. Преступники угрожают убивать заложников одного за другим, если их требования не будут выполнены. Вести переговоры поручают бывшему военному, пережившему плен, а ныне главе Службы безопасности и разведки Дании, Филипу Норгаарду.

