В заложниках. Сезон 1. Серия 3
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В заложниках
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3-я серия

В заложниках (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.92017, Gidseltagningen
Триллеры, Зарубежные18+

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Сюжет

Действие сериала разворачивается в Копенгагене в 2016 году. Ранним октябрьским утром вагон метро с 15 пассажирами захватывает группа вооружeнных террористов. Преступники угрожают убивать заложников одного за другим, если их требования не будут выполнены. Вести переговоры поручают бывшему военному, пережившему плен, а ныне главе Службы безопасности и разведки Дании, Филипу Норгаарду.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В заложниках»

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