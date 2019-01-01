В центре вселенной Стивена Хокинга. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
В центре вселенной Стивена Хокинга
1-й сезон
4-я серия

В центре вселенной Стивена Хокинга (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2019, Universe Unravelled With The Stephen Hawking Centre
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени.

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