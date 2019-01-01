В центре вселенной Стивена Хокинга (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитый физик, профессор Стивен Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых интригующих загадках Вселенной, таких как инопланетная жизнь или путешествие во времени.



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