В свободном улете (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.

