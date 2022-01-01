В свободном улете. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
В свободном улете
2-й сезон
4-я серия
2022, Random Acts of Flyness
Фэнтези, Комедии18+

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В свободном улете (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.

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Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В свободном улете»

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