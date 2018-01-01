2018, Random Acts of Flyness
Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
В свободном улете (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.
Сериал В свободном улете 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 IMDb
- ТНРежиссёр
Теренс
Нэнс
- ДКРежиссёр
Дариус
Кларк Монро
- НРРежиссёр
Наима
Рамос-Чепмен
- ДВРежиссёр
Джаманд
Вашингтон
- ТНАктёр
Теренс
Нэнс
- ОСАктёр
Остин
Смит
- АПАктриса
Алиша
Пилгрим
- ДФАктриса
Доминик
Фишбэк
- ЭЧАктёр
Энтони
Чисхолм
- ТПАктриса
Тоня
Пинкинс
- ТНСценарист
Теренс
Нэнс
- ДКСценарист
Дариус
Кларк Монро
- ДВСценарист
Джаманд
Вашингтон
- ФБСценарист
Фрэнсис
Бодомо
- ТМПродюсер
Тамир
Мухаммад
- ТНПродюсер
Теренс
Нэнс
- МУХудожница
Мар
Уррестаразу
- ТНМонтажёр
Теренс
Нэнс
- НРМонтажёр
Наима
Рамос-Чепмен