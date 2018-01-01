В свободном улете (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Дебютный сериал музыканта и режиссера Теренса Нэнса, созданный в форме абстрактного высказывания на тему современной американской медиасреды. Каждый эпизод — взаимосвязанные истории, представляющие собой яркий микс из документальных нарезок, музыкальных выступлений, сюрреализма и анимации.



