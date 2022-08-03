В поле зрения. Сезон 5. Серия 8
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Сериалы
В поле зрения
5-й сезон
8-я серия
8.82016, Person of Interest
Фантастика, Триллер18+

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В поле зрения (сериал, 2016) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Мистер Финч — загадочный миллиардер, разработавший компьютерную программу, которая предсказывает будущих жертв преступлений. Финч нанимает Риза — бывшего агента ЦРУ, предполагаемо, мертвого, чтобы помочь остановить эти преступления, используя ресурсы и технику Финча, и навыки и знания Риза.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В поле зрения»