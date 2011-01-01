WinkСериалыВ поле зрения1-й сезон18-я серия
8.82011, Person of Interest
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
В поле зрения (сериал, 2011) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
О сериале
Мистер Финч — загадочный миллиардер, разработавший компьютерную программу, которая предсказывает будущих жертв преступлений. Финч нанимает Риза — бывшего агента ЦРУ, предполагаемо, мертвого, чтобы помочь остановить эти преступления, используя ресурсы и технику Финча, и навыки и знания Риза.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.5 IMDb
- КФРежиссёр
Крис
Фишер
- РДРежиссёр
Ричард
Дж. Льюис
- ДДРежиссёр
Джеффри
Дж. Хант
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ЭААктриса
Эми
Акер
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- СШАктриса
Сара
Шахи
- ДНАктёр
Джон
Нолан
- Актёр
Энрико
Колантони
- Актёр
Роберт
Джон Бёрк
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ГПСценарист
Грег
Плэджман
- ДЗСценарист
Денис
Зе
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- Продюсер
Брайан
Берк
- ДНПродюсер
Джонатан
Нолан
- ДЛХудожник
Дэн
Ли
- СПМонтажёр
Скотт
Пауэлл
- ДИОператор
Дэвид
Инсли
- СМОператор
Стивен
МакНатт
- Композитор
Рамин
Джавади