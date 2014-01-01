Путешествия и языки (сериал, 2014) сезон 8 серия 0 смотреть онлайн
2014, В поисках счастья. Индия
Документальные, ТВ-шоу0+
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Сюжет
Ведущий программы Антуан Дюфe отправляется в путешествие по всем континентам, чтобы стать счастливее. Он преодолевает тысячи километров, чтобы узнать, как повышают жизненный тонус в разных частях света: от спортивной Америки, до заснеженной России, от пряной Индии, до рациональной Швеции.
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