WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемВ. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»
2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.62020, В. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке вы познакомитесь с рассказами Валентины Осеевой Хорошее и Просто старушка, проанализируете их поговорите о доброте и добрых поступках.
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