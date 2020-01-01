В. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»
Wink
Детям
2 класс. Чтение
Читая - думаем
В. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»

2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

6.62020, В. Осеева «Хорошее»,«Просто старушка»
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке вы познакомитесь с рассказами Валентины Осеевой Хорошее и Просто старушка, проанализируете их поговорите о доброте и добрых поступках.

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