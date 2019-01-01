В неведении. Серия 6
Wink
Сериалы
В неведении
1-й сезон
6-я серия
2019, The Sleepers
Триллеры, Драмы18+

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В неведении (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Мари со своим мужем-диссидентом Виктором бежит из коммунистической Чехословакии. Наступает 1989 год, и, почуяв немного свободы, пара возвращается на родину. Однако там их сбивает машина, а сразу после опасного инцидента Виктор бесследно исчезает. Что это — темная полоса в жизни или чей-то зловещий замысел?

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Информация

Страна
Чехия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb