В неведении. Серия 5
Wink
Сериалы
В неведении
1-й сезон
5-я серия
2019, The Sleepers
Триллер, Драма18+

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В неведении (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Мари со своим мужем-диссидентом Виктором бежит из коммунистической Чехословакии. Наступает 1989 год, и, почуяв немного свободы, пара возвращается на родину. Однако там их сбивает машина, а сразу после опасного инцидента Виктор бесследно исчезает. Что это — темная полоса в жизни или чей-то зловещий замысел?

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Страна
Чехия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb