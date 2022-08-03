Мари со своим мужем-диссидентом Виктором бежит из коммунистической Чехословакии. Наступает 1989 год, и, почуяв немного свободы, пара возвращается на родину. Однако там их сбивает машина, а сразу после опасного инцидента Виктор бесследно исчезает. Что это — темная полоса в жизни или чей-то зловещий замысел?

