В клетке. Сезон 1. Серия 5
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В клетке (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.92019, В клетке. Сезон 1. Серия 5
Драмы, Криминал18+

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Сюжет

Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

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