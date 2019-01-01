В клетке (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Отсидевший срок за хранение наркотиков боец ММА Сергей Евдокимов возвращается в родной Калининград, куда прибывает его отец Олег ― бывший чемпион ММА, ставший в Москве фитнес-тренером. Мужчины понимают, что город сильно изменился за время их отсутствия. Как выжить в этом порочном месте?



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