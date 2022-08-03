8.62019, En el corredor de la muerte
Драма18+
Эта серия пока недоступна
В камере смертников (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Испанская тюремная теледрама, основанная на реальных событиях. 27 июня 1994 года, Флорида. Владелец престижного ночного клуба найден убитым в своем особняке. Рядом с мужчиной обнаружены бездыханные тела двух его танцовщиц. Среди улик — лишь нечеткое видео с камеры наблюдения. Чтобы закрыть дело, полицейские обвиняют в преступлении испаноамериканца Пабло Ибара, задержанного за мелкую кражу. Оказавшись за решеткой, он решает доказать свою невиновность, и этот процесс затягивается на долгие 19 лет.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КМРежиссёр
Карлос
Маркес-Марсет
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- МААктриса
Марисе
Альварес
- РААктёр
Рамон
Агирре
- КСАктриса
Кристина
Солер
- ППАктёр
Пау
Поч
- ДКАктёр
Джанпьеро
Коньоли
- Актёр
Владимир
Крус
- ЛдАктриса
Лаура
де ла Ус
- КЛСценарист
Карлос
Лопес
- РКСценарист
Рамон
Кампос
- Продюсер
Фран
Араухо
- АБПродюсер
Ариэнн
Бенедетти
- ИКПродюсер
Исмаэль
Кальеха
- ВМХудожник
Виктор
Молеро
- СФХудожница
Сюсанна
Фернандес
- ХЛМонтажёр
Хавьер
Лаффайе
- ХМОператор
Хакобо
Мартинес