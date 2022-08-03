В камере смертников (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

В камере смертников. Серия 2
В камере смертников
1-й сезон
2-я серия
8.62019, En el corredor de la muerte
Драма18+

О сериале

Испанская тюремная теледрама, основанная на реальных событиях. 27 июня 1994 года, Флорида. Владелец престижного ночного клуба найден убитым в своем особняке. Рядом с мужчиной обнаружены бездыханные тела двух его танцовщиц. Среди улик — лишь нечеткое видео с камеры наблюдения. Чтобы закрыть дело, полицейские обвиняют в преступлении испаноамериканца Пабло Ибара, задержанного за мелкую кражу. Оказавшись за решеткой, он решает доказать свою невиновность, и этот процесс затягивается на долгие 19 лет.

Страна
Испания
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

