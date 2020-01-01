В изоляции. Серия 4
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В изоляции
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В изоляции (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, De utvalda
Фантастика, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

12 девушек оказываются в заточении в особняке, и ни одна из них не помнит, как туда попала. Похитители выходят на связь с пленницами и сообщают, что они отобраны для опытов по созданию вакцины, способной спасти человечество от нового вируса. Но что если всe это лишь жестокая игра?

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Информация

Страна
Швеция
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В изоляции»

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