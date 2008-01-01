В июне 1941 (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.



